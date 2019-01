Peter Viskinde med flere giver koncert på Café Rouge

Svendborg: Den første søndag i hver måned er der såkaldt musikmatine på Café Rouge i Møllergade, og søndag den 3. februar klokken 12 er koncerten med Peter Viskinde i selskab med en række andre.

Guitarist Peter Viskinde kender vi blandt andet fra Big Fat Snake, Malurt, og Doraz samt som sangskriver, hvor han blandt andet har sangen "No peace like in heaven" på samvittigheden.

Søndag den 3. februar er han i selskab med sangerinden Katrine Daugaard og pianisten Lasse Nyrup, og faktisk spiller de også klokken 14, men den koncert blev så hurtigt udsolgt, at der klokken 12 er arrangeret en ekstrakoncert.

Der sælges kun 70 billetter, og de kan købes forud for arrangementet. /anwni