Svendborg/Skårup: Der er ikke rester af pesticidstoffet CTA i Vand og Affalds aktive vandboringer i Svendborg Kommune.

Det konstaterer det kommunale forsyningsselskab Vand og Affald efter at have testet samtlige af selskabets vandboringer og seks vandværker. Men i en lukket boring ved Skovmølleværket ved Skårup har man fundet 0,13 mikrogram pr. liter, hvor grænseværdien er 0,01. Boringen blev lukket i juli 2018, da man fandt forurening af et andet pesticidrest, DMS. Det fortæller direktør i Vand og Affald, Ole Steensberg Øgelund, ifølge en pressemeddelelse.

- Det tyder på, at der er en punktkildeforurening ved den lukkede boring. Da det er helt nyt, at vi tester for CTA, kan vi ikke vide, om der har været en forurening, mens boringen stadig var i brug, siger han.

Det er Miljøstyrelsen, som har bedt alle kommuner teste for pesticidresten, der i uforkortet form lyder chlorothalonil-amidsulfonsyre og tidligere er brugt som svampemiddel til blandt andet kartofter, ærter og jordbær.

Grundvandet ved Skovmølleværket skal i den kommende tid undersøges, oplyser Vand og Affalds bestyrelsesformand, Søren Kongegaard (S), der også er byrådsmedlem.

- Kortlægningen vil danne grundlag for en indsats, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden. Samtidig er vi i dialog med Naturstyrelsen og Svendborg Kommune om mulighederne for at etablere skov i området omkring vores drikkevandsboringer og på den måde sikre, at vi ikke skaber nye forureninger, siger han ifølge samme pressemeddelelse.

Vand og Affald driver seks vandværker, og de står for omkring to-tredjedele af drikkevandsforsyningen i Svendborg Kommune. Den resterende tredjedel kommer fra i alt 15 private vandværker.