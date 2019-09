Personalet er knust: Nyt indbrud i genbrugsbutik

Butikken Genbrugskontakten i Svendborg har haft tyve på besøg for anden gang på mindre end en måned. - Vi er helt ærligt lidt knuste lige nu, lyder det fra genbrugsbutikkens leder, som vurderer, at indbruddet løber op i 12.000-15.000 kroner.

Svendborg: Så skete det igen.

Tirsdag morgen kunne personalet i Genbrugskontakten i Vestergade konstatere, at genbrugsbutikken havde haft tyve på besøg - for anden gang på tre uger.

Og det gør ondt, erkender Inge Bøger, der er leder af forretningen med de 22 frivillige.

- Da det skete første gang, var det noget, vi lige skulle igennem. Men denne gang er vi faktisk en lille smule kede af det. For ikke at sige meget, for vi havde ikke troet, at det kunne ske to gange, siger hun.

Ifølge Inge Bøger er et kældervindue brækket op, og tyvene kan ikke have hørt til de voluminøse.

- Det er et meget lille vindue, så de må have været tynde, siger lederen, der også fortæller, at det er lykkedes de formastelige at slippe af sted med et bredt sølvarmbånd, et granatarmbånd, nogle sølvringe og et pengeskab.