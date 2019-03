Svendborg: Folketingsvalget er på trapperne. I den anledning besøger Nye Borgerliges formand Pernille Vermund Borgerforeningen Kulturhus Svendborg den 4. marts i tidsrummet mellem 19 og 21, hvor hun sammen med spidskandidat på Fyn Klaus Kroll vil møde vælgerne.

Her kan interesserede møde formanden og få partiets bud på en række politikområder og samtidig stille spørgsmål direkte til formand og spidskandidaten. Spidskandidaten på Fyn, Klaus Kroll, er desuden partiets ordfører på forsvar, miljø og landbrug, hvorfor det også vil være muligt at få et mere detaljeret indblik i partiets politik på de områder, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Arrangementet er på adressen Ramsherred 4 i Svendborg og er gratis for alle. Vil man sikre sig en plads, kan man melde sin ankomst på partiets hjemmeside./rashe