Svendborg: Det var en forholdsvis simpel idé, som Lis Thejls fra Svendborg fik sig tilbage i 2015. Den gik ud på, at man samlede sig én gang i ugen og kom ud at gå en tur.

Gå dig glad kaldte hun konceptet, som blev ført ud i regi af Frivilligcenter Sydfyn, og som siden har bredt sig til andre dele af landet blandt andet med økonomisk støtte fra Trygfonden, der i 2017 donerede 832.000 kroner til formålet.

Nu er det så Friluftsrådet, som har sendt en pengegave i retning af Gå dig glad. Den lyder på 450.000 kroner, som går til at brede konceptet ud til 20 nye byer rundt om i Danmark.

- I Friluftsrådet mener vi, at naturen kan noget helt særligt, når det kommer til sundhed. Der er ingen tvivl om, hvor stor glæde også udsatte mennesker kan få af at gå i naturen - især sammen med andre. Gå dig glad er et fantastisk projekt skabt af frivillige kræfter. Det er bogstaveligt talt let at gå til, og alle kan være med. Det vil vi gerne være med til at sprede til så mange byer som muligt, siger direktør for Friluftsrådet Jan Ejlsted i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra den særlige pulje kaldet "Bevæg dig i naturen", som administreres af Friluftsrådet.

Udover at sprede budskabet om gåkonceptet ud til andre byer er ambitionen at skabe en Gå dig glad-app, der skal gøre det lettere at finde ligesindede at gå med. Desuden skal midlerne bruges til at bygge netværker af frivillige, der skal være med til at skabe rammerne for socialt samvær og bevægelse i naturen, forklares det i pressemeddelelsen.