En voksen til 22 børn. Sådan er situationen, når den er allerværst i Gudbjerg Børnehus. Flere Svendborg-politikere kalder virkelighedens normering i dagtilbudene for kritisabel, mens udvalgsformand Henrik Nielsen (K) mener, man også bør se på de positive tilfredshedsundersøgelser. Avisen har forhørt sig hos partierne om normeringssituationen, om de vil afsætte de 19 millioner kroner, der anbefales, for at Svendborg kan få minimumsnormeringer, og om de tror på, det kan lykkes.