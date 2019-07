Peberspray og knive med kurs mod Sydfyn: Ulovlige pakker snuppet i tolden

Peberspray er ulovligt at indføre som privatperson, da det falder under våbenloven. Reglerne for køb af peberspray er, at man skal være 18 år, købe hos en dansk forhandler med tilladelse til at sælge, og at pebersprayen kun må opbevares i eget hjem. Arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix 2014