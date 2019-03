Svendborg: Torsdag nat var politiet på patrulje, hvor de stoppede en tilfældig bilist på Grusvig.

Bilisten var en 31-årig mand fra Svendborg, og det viste sig, at manden var påvirket af stoffer. Ved nærmere eftersyn opdagede politiet også, at der var et våben i bilen. En såkaldt totenschlæger, der er er et slagvåben. Den 31-årige mand er dermed også sigtet for overtrædelse af våbenloven.