Patienter får eget bad og toilet: Psykiatrisk Afdeling skal renoveres for 60 millioner kroner

- Vi ved, at fysisk aktivitet kan nedbringe brugen af tvang og give en sundere livsstil. Og derfor bygger vi en integreret sportshal, siger hun, og endelig oplyser hun, at det skal være slut med, at medarbejderne sidder bag lukkede døre.

Renoveringen af Psykiatrisk Afdeling Svendborg bliver sat i gang 8. oktober.P2 og P3 står først for, og de op til 40 patienter på de to afdelinger bliver genhuset i barakbygninger. Når de to afdelinger står færdige, bliver de i første omgang overtaget af patienterne fra den lukkede afdeling P1. De rykker tilbage, når P1 er færdigrenoveret, hvorefter P2- og P3-patienterne kan flytte tilbage. Det forventes at ske i maj 2021. Projektet har et samlet budget på 60,55 millioner kroner. Selve byggeriet koster 43,65 millioner kroner, 15 millioner kroner går til leje af barakker, og endelig udgør flytning og etablering af parkeringspladser 1,9 millioner kroner. Kilde: Psykiatrien Syddanmark

Sind-formand glæder sig

I Sind, Landsforeningen for Psykisk Sundhed, glæder formand Knud Kristensen sig over initiativet i Svendborg.

- Vi har hele tiden ment, at alle indlagte bør have enestue med eget bad og toilet. Hvis man er rigtigt syg, kan det være utrolig svært at være tæt på andre i så intime situationer, så det er rigtig dejligt, at de nu får mulighed for at være sig selv, siger Sind-formanden.

Heller ikke fællesområderne til personale og patienter har Knud Kristensen noget skidt at sige om.

- Vi ved, at jo mere man har fornemmelse af at være sammen med personalet, jo bedre er det. Mange patienter beskriver, at det er svært at få fat i en medarbejder, og derfor er det her en god ting, siger Knud Kristensen, som også er godt tilfreds med, at patienterne får en hal at boltre sig i.

- Det er absolut også godt. Fysisk aktivitet har gavnlig effekt, også på det mentale helbred, men vi må så også sige, at fysiske faciliteter ikke gør det alene. Så vi må håbe, at der er tilstrækkeligt med personaleressourcer til, at nogen sørger for at tage initiativer og sætte aktiviteter i gang, siger Sind-formanden.