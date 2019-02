Pas på, når du fyrer op: To skorstene i brand

Brug rent og tørt træ, og lær din brændeovn at kende, lyder de gode råd fra indsatsleder efter to skorstensbrande på Sydfyn.

Svendborg: Ilden fra en brændeovn kan give en dejlig varme i den kolde tid, men den kan også udløse en skorstensbrand.

Det ved beboerne i to ejendomme på Faaborgvej i Vester Skerninge og på Skovvej i Svendborg, der i de seneste dage har sendt bud efter beredskabet for at få slukket branden i deres skorsten.

Onsdag klokken 12.47 måtte en beboer i en villa på Skovvej i Høje Bøge-kvarteret slå alarm, og mandag klokken 21.08 var der ild i en skorsten, der var tilsluttet et pillefyr til en ejendom på Faaborgvej i Vester Skerninge.

Det er almindeligvis forkert fyring, der er årsag til en skorstensbrand. Når man fyrer forkert i sin brændeovn, danner der sig en form for tjære i skorstenen, og når der går ild i tjæren, koger det voldsomt op og kan ekspandere. Det kan betyde, at skorstenen sprænger.

Det var der ikke fare for ved de to skorstensbrande på Sydfyn, oplyser indsatsleder Per Aaskov. Branden i Vester Skerninge var stort set slukket, da beredskabet nåede frem, mens man måtte sende en stigevogn op og rense skorstenen oppefra i villaen på Skovvej.

Indsatslederen deler gerne ud af gode råd, der kan forhindre, at der går ild i en skorsten.

- Man skal bruge noget tørt og rent træ, og ikke resttræ, trykimprægneret træ eller affaldstræ fra paller og diverse ting og sager, hvor der også kan være lim i, for det er sådan noget, som kan sætte sig, og i øvrigt er det også giftigt. Og så skal man lære sin brændeovn at kende, så man udnytter den optimalt, og hverken giver den for meget eller for lidt luft. Så udnytter man samtidig brændværdien mest muligt, siger Per Aaskov.