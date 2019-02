Parkeringsforlig kan forlænge korttidsparkering

Svendborg: Med et parkeringsforlig er politikerne i byrådet blevet enige om at leje et stykke jord af ES Ejendomme bag ved Kvægtorvet og ad den vej få yderligere 20 parkeringspladser i området omkring Klosterplads og Frederiksgade.

Nu er spørgsmålet så, hvor mange af parkeringspladserne i området, der skal være gratis korttidsparkering. Og ikke mindst hvor længe, man skal kunne holde gratis.

Det skal politikerne blive enige om i dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum, fremgår det af parkeringsforliget, som er indgået mellem samtlige byrådets partier, lister og løsgængere bortset fra Enhedslisten.

Borgmester Bo Hansen er parat til, at den gratis korttidsparkering godt kan være på 30 minutter.

- Jeg har personligt sådan en tilgang til det, at 15 minutter ikke er helt nok. Det er svært at nå at parkere sin bil og nå at gå op at handle i byen. Så derfor skal vi sammen med Erhvervsforum og Shopping Svendborg drøfte, hvad korttidsparkering er i den her sammenhæng, siger han.

Og det er de to parter parat til, siger Per Nykjær, der ud over at være byrådsmedlem for Venstre også er formand for Erhvervsforum.

Han forestiller sig, at kortidsparkeringspladserne ved Frederiksgade bør være gratis i 30 minutter, så man rent faktisk kan nå at handle, mens korttidsparkeringspladserne ved Klosterplads bør forblive 15 minutters parkering.

- Det lille hjørne ved Sydbank og Colorama har et lidt andet formål. Det er meget sådan nogle pladser, som bliver brugt til at sætte morfar af og hente ham igen, når han skal til lægen oppe i Klostergården eller lige at bakke op til Colorama og få sine 12 ruller tapet. Så det vil nok være formålstjenligt, hvis gratisparkeringen der fortsat er på så kort tid, at folk ikke bruger dem til andet end det, siger Per Nykjær.