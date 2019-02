Parkeringsforlig: Politikerne er enige om en løsning for parkering ved Frederiksgade og Klosterplads

Så er der et parkeringsforlig på plads, der formentlig sikrer, at politikerne kan komme videre med planerne for omdannelsen af Klosterplads, idet man med parkeringsforliget har fundet alternative måder at skabe cirka 20 parkeringspladser. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Bortset fra Enhedslisten er samtlige partier og løsgængere i byrådet i Svendborg blevet enige om et parkeringsforlig, der sikrer flere parkeringspladser ved Frederiksgade - også korttidsparkering - ligesom parkeringspladserne ved Ramsherred også bliver korttidsparkeringspladser.

Svendborg: I ugevis har parkeringsdebatten bølget frem og tilbage, efter et projekt for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade blev fremlagt. Venstre var nemlig overordentligt utilfreds med, at projektet reducerede antallet af parkeringspladser i området. Men nu har partierne og løsgængerne i byrådet - bortset fra Enhedslisten - indgået et parkeringsforlig, fortæller borgmester Bo Hansen (S). Han oplyser, at aftalen bliver føjet til som et beslutningspunkt til byrådets stillingtagen til omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade, som er på byrådets dagsorden tirsdag aften. - Det har været en svær opgave, men jeg er tilfreds med at næsten alle stempler ind på det, siger Bo Hansen.

Her kommer ny korttidsparkering i Svendborg

Lejer parkeringspladser Aftalen går ud på, at partierne er enedes om at leje et areal af ES Ejendomme bag ved Kvægtorvet i forlængelse af parkeringspladserne bag ved banegården og ad den vej tilføre yderligere 20 parkeringspladser. Tanken er så, at nogle af parkeringspladserne tættest på Frederiksgade skal være korttidsparkering. Hvor mange det drejer sig om, skal fastlægges efter dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum. Desuden er man enedes om, at de 12 parkeringspladser ved Ramsherred også skal være korttidsparkeringspladser, så man kan holde gratis og gå ned at handle i byen. På den måde har man skabt gratis parkeringspladser på begge sider af Møllergade, hvad Bo Hansen er godt tilfreds med. - Det er mindre end 200.000 kroner, det her kommer til at koste. Den konkrete pris kender jeg ikke, oplyser Bo Hansen og fortæller at efter planen bliver pengene afsat i forbindelse med budgetforliget i efteråret. I parkeringsforliget fremgår det desuden, at det i forbindelse med omdannelsen af Frederiksgade til ensrettet vej, skal undersøges hvorvidt der i vinterhalvåret kan etableres skråparkering eller parallelparkering i den ene side af vejen. Det undersøges i dialog med Områdeforum og med virksomhederne i Frederiksgade, og ligeledes skal det undersøges, om man kan fastholdes et mindre antal korttidsparkeringspladser på hjørnet ved Sydbank eller alternativt ved taxaholdepladsen overfor. - Her er vi nede i det konkrete projekt, som Områdeforum arbejder med, og det er klart, at der har jeg som borgmester også en opgave i forhold til Områdeforum og få talt med dem om, at jeg er med på, at det her udfordrer det projekt, som de har gang i, men vi er nødt til også at sørge for, at der er en by og en kommune, som ikke deler sig, sådan som jeg synes, vi har gjort de sidste på uger, siger Bo Hansen.

Presset til parkering Direkte adspurgt erkender Bo Hansen, at han er blevet presset af den parkeringsdebat, der er taget mærkbart til de seneste uger, efter et forslag for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade blev lagt frem, og det stod klart, at man i forslaget ville reducere antallet af parkeringspladser i området; noget der især faldt Venstre for brystet. - Det er klart, at når noget blusser så voldsomt op, så mener jeg også, at jeg har en opgave som borgmester i at huske at have fokus på alt det, der samler os og ikke alt det, der deler os. Og parkering må man i den grad sige deler os. Så derfor har det været bydende nødvendigt at finde en løsning nu, så vi igen kan have fokus på nogle andre gode ting.