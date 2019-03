Parkeringsdebat: Tag ja-hatten på, og gå 200 meter i vores smukke by

Læserbrev: Nu er det jo så blevet endeligt vedtaget, en gang for alle, at Torvet skal holdes fri for biler. Ligeledes reduceres antallet af parkeringspladser omkring Klosterplads i forbindelse med den forestående byfornyelse. Umiddelbart skulle man mene, at dette bliver en klar forringelse af tilgængeligheden til handelslivet i gågaden - men med et velfungerende bentøj burde det ikke være et problem.

Turen fra de "perifært" liggende parkeringspladser på Centrumpladsen, bag rådhuset, ovenpå bycentret, bag Kvickly, P-Huset i Hulgade med flere, er sædvanligvis en tur gennem Svendborgs smukke gader - noget, der er helt overset i den heftige debat. Magelighed er det, at kunne parkere lige udenfor en bestemt butik, bevæge sig de 10 meter derind, gøre sine indkøb og bevæge sig selvsamme 10 meter ud til bilen, inden man futter hjem igen.

Hvad med nu at få den ja-hat på og bruge de ekstra 200 meters gåtur på at nyde den smukke by, vi bor i. Er poserne lidt tunge på vej tilbage til dytten, så sæt jer ind på en af de mange cafeer og få en øl eller en cafe latte eller hvad folk nu har lyst til at drikke. Snak, hvil armene og nyd dagen i stedet for at brænde sammen over den ekstra gåtur, man er nødt til at tage, når nu vi ikke kan parkere på Torvet. Den eneste udfordring i denne henseende, som bør adresseres, er tilgængeligheden for ældre gangbesværede og handicappede. Selvfølgelig bør det være en smal sag for de kloge beslutningstagere at finde en god løsning på dette.

Vi andre bør sagtens kunne klare os.

Til gengæld bør byrådet medvirke aktivt til, at vi ikke står med et rungende tomt og livløst torv, hvor den eneste bevægelse der er, kommer fra et malplaceret springvand, der står halvvejs nede hos kineserne, og som man på en dårlig dag kan skvatte i, hvis man ikke ser sig ordentligt for. Se at få lagt en god plan, der gør Torvet til et super attraktivt sted. Rammerne er jo i dén grad til stede. Kig jer om i andre danske byer, og se de løsninger, de er kommet op med. Der burde da være en løsning, der kan komme alle - og især de handlende - til gode.