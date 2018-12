Påkørte og dræbte cyklist: Avisbud er nu løsladt

Der er på nuværende tidspunkt ingen beviser, som giver begrundet mistanke om, at manden, som i weekenden påkørte og dræbte en cyklist i Svendborg, var påvirket af cannabis, da ulykken skete. Onsdag blev han derfor løsladt.

Svendborg: Det 31-årige avisbud, der er sigtet for uagtsomt manddrab, efter han søndag påkørte og dræbte en kvindelig cyklist i Svendborg, er blevet løsladt. Manden har siddet fængslet siden grundlovsforhøret søndag eftermiddag, mens man har afventet resultatet af en cannabistest, som skulle vise, om han var påvirket under ulykken. Og som i så fald ville betyde, at han skulle sigtes for uagtsomhed under særligt skærpende forhold. Men da resultatet af prøven ikke lå klar ved det opfølgende retsmøde onsdag middag, mente dommeren ikke, at der på nuværende tidspunkt er begrundet mistanke om, at føreren var påvirket, da ulykken skete. Derfor blev beslutningen, at manden skulle løslades.

Ikke for nylig Det var natten til søndag, at ulykken, hvor 49-årige Mette Moesgaard Hansen fra Svendborg mistede livet, skete. I krydset Dronningemaen/Vestergade ramte en taxachauffør cyklisten, så hun væltede, hvorefter den 31-årige fører af en varebil, der kørte bag taxaen, påkørte kvinden. De to bilister kom kørende fra Dronningemaen og havde ubetinget vigepligt, da de ville dreje til højre ind på Vestergade, hvor den 49-årige kvinde kom cyklende i cykelbanen. Både taxachaufføren og føreren af varebilen blev sigtet for uagtsomt manddrab. Den 31-årige mand blev siden anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, fordi en narkotest foretaget af politiet viste spor af cannabis. Under grundlovsforhøret søndag eftermiddag forklarede den 31-årige mand, som kommer fra Litauen, arbejder som avisbud i Danmark og bor i Rudkøbing, dog, at han ikke havde røget hash for nyligt, men medgav, at han havde røget en joint for fire-fem uger siden. Det var på den baggrund, at dommeren besluttede, at han skulle blive i politiets varetægt, indtil resultatet af en endelig cannabistest var klar.

Ønskede varetægtsfængsling Onsdag middag var avisbuddet tilbage ved Retten i Svendborg. Her talte anklagemyndigheden for en varetægtsfængsling af den 31-årige fører i yderligere fire uger. Blandt andet fordi de foreløbige tests viste spor af cannabis, hvorfor det stadig var på tale, at han kunne sigtes efter de særligt skærpende forhold. Desuden henviste anklageren til Udlændingeloven og til det faktum, at manden ikke har familie i Danmark, hvorfor der var større sandsynlighed for, at han ville unddrage eventuelle sigtelser. Forsvareren mente dog ikke, der var bragt nye beviser på bordet siden grundlovsforhøret, som kunne tale for en varetægtsfængsling. Han påpegede, at de foreløbige test intet sagde om mængden af cannabis, som blev sporet i prøven, hvorfor der ikke kunne være tale om en begrundet mistanke om, at manden var påvirket. Det var dommeren enig i og besluttede derfor, at han skulle løslades. Den 31-årige mand og taxachaufføren er begge fortsat sigtet i sagen.