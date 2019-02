Påholdende politikere velvillige over for idrætsklubbers millionprojekt

Økonomiudvalget - her to af medlemmerne, borgemester Bo Hansen (S) og Lars Erik Hornemann (V) - er ikke afvisende over for at stille en lånegaranti til et stort byggeprojekt, som tre idrætsklubber vil realisere for at sikre flere idrætsfaciliteter i Svendborg. Den endelige afgørelse om beløbets størrelse træffes dog først på byrådsmødet tirsdag den 26. februar. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Efter et møde i Økonomiudvalget tirsdag aften kan tre idrætsklubber formentlig se frem til en kommunal lånegaranti på mellem 10 og 20 millioner kroner til at realisere et visionært byggeprojekt. Politikernes velvilje rækker dog langt fra til en lånegaranti på de 57,5 millioner kroner, som klubberne havde håbet på.

Svendborg: Svendborg Gymnastikforening, Svendborg forenede Boldklubber og Svendborg Idrætshal må i arbejdstøjet og forsøge selv at rejse størstedelen af de 85 millioner kroner, de skal bruge for at realisere deres visionære byggeprojekt, der rummer en udvidelse af SG Huset, en ny idrætshal og et nyt SfB-klubhus. Det står klart efter Økonomiudvalget tirsdag aften skulle tage stilling til, om Svendborg Kommune kan stille en lånegaranti på 57,5 millioner kroner som et bidrag til, at projektet kan få vinger. Borgmester Bo Hansen (S) fortæller efter mødet, at der i udvalget umiddelbart var stemning for at stille en lånegaranti på mellem 10 og 20 millioner kroner, men at den endelige beslutning først træffes på det kommende byrådsmøde tirsdag i næste uge, når embedsværket har været inde over. - Vi forsøger at træffe den her beslutning relativt hurtigt, så aktørerne kan få et overblik over, hvor stor en låneramme de har, og hvor stort et projekt de samlet kan håndtere. Og man kan sige, at hvis de kan finde de resterende penge i fonde, så kan de sådan set godt realisere det projekt, de har lagt frem. Men ellers kan det jo betyde, at de kan være nødt til at skære det til, siger Bo Hansen. Han fortæller, at embedsværket på byrådsmødet skal fremlægge tre forskellige modeller, som politikerne kan vælge imellem, hvor der også er taget højde for hvor store driftsomkostninger kommunen efterfølgende vil skulle betale. Det er nemlig ikke uvæsentligt set i lyset af, at udgangspunktet med en lånegaranti på 57,5 millioner kroner ville give en årlig driftsomkostning på 4,1 millioner kroner, hvad der i borgmesterens øjne er langt over kommunens formåen.

Udvidelsen en udvidelse af SG Huset

en ny træningshal mellem den gamle opvisningshal (Idrætshallen) og Svendborg Tennishal

et nyt klubhus til fodboldklubben SfB.



Det er en del af planen, at SfB's gamle klubhus på Hellegårdsvej skal sælges. Svendborg Idrætscenter består af den gamle opvisningshal fra 1969, Svendborg Svømmeland, der blev opført i forbindelse med Landsstævnet i 1994, Svendborg Tennishal fra 1992 samt SG Huset, der blev indviet i 2013.Den planlagte udvidelse til 85 millioner kroner består af tre elementer:Det er en del af planen, at SfB's gamle klubhus på Hellegårdsvej skal sælges.

Sådan ser de nye byggeplaner for Svendborg Idrætscenter ud. Forrest til højre er det udvidelsen af SG Huset og til venstre for det med grå facade og sort tag er det fodboldklubben SfB's nye klubhus. Bag det, med det sorte tag, er det den planlagte træningshal, der er placeret mellem opvisningshallen og tennishallen. Illustration Basis Plus Arkitekter/C&W Arkitekter

Ny situation Hos de tre visionære aktører bliver politikernes udmelding modtaget med eftertænksomhed. - Det er væsentligt mindre end det, vi har søgt, men det er jo væsentligt mere end det, vi havde i går, siger Jacob Kramer, der er udviklingschef i Svendborg Gymnastikforening og giver udtryk for, at de tre klubber ikke agter at droppe projektet på trods af udsigten til den noget lavere lånegaranti. - Det næste bliver at vi mødes, og så må vi se hinanden i øjnene og sige: Nu har vi en ny situation, hvordan forholder vi os til det? Hvilke muligheder har vi, åbner det for noget nyt og lukker det for noget andet?, siger Jacob Kramer. Han ser dog ikke for sig, at de selv kan rejse det resterende beløb for at nå op på de nødvendige 85 millioner kroner. - Det er urealistisk. Vi bliver nødt til at tænke i alternativer. Måske vi må tænke på, om vi kan bygge i etaper, siger han og fastslår, at man naturligvis vil forsøge at rejse så mange penge som muligt ad andre veje end den kommunale. - Fonde og erhvervsliv er bestemt en vej, vi vil gå. Og der tror jeg, det er en fordel, at vi er flere forskellige klubber, der står sammen om det her. Der er jo nogle idrætsgrene, der historisk set har bedre tag i erhvervslivet end andre, mens nogle har bedre tag i fonde. Så at vi er fælles om det her tror jeg også gør, at vi står lidt stærkere, fordi vi har nogle forskellige indfaldsveje til at kunne finde noget finansiering, siger han.

Sådan ser planerne ud for udvidelsen af Svendborg Idrætscenter. Med rødt er den planlagte udvidelse af SG Huset og SfB's nye klubhus (øverst). Det orange er den nye træningshal, mens det gule område er den gamle Idrætshallen med en opgradering af centrets cafe og køkken. Det grå område er det oprindelige SG Huset fra 2013, mens det hvide felt er Svendborg Tennishal. Illustration Basis Plus Arkitekter/C&W Arkitekter