På vej mod godkendelse: Skarø protesterer mod 42 meter høj mobilmast

- Et stort skrummel midt på en flad ø, det er ikke særlig prisværdigt. Og det er slet ikke prisværdigt, at der også skal laves en mastefod og et stationshus, siger Preben Sørensen, der sammenligner masten med Svendborgsundbroen, der er 36 meter på det højeste sted.

Formand for beboerforeningen på Skarø, Preben Sørensen, er en af dem, der har protesteret. Han mener, at masten først og fremmest bliver rejst for at løse et problem i Svendborg Kommune.

På mødet er der lagt op til, at politikerne godkender en lokalplan for Skarø, og gør de det, siger de samtidig ja til, at der kan opsættes en 42 meter høj antennemast lidt øst for Skarø by.

Skarø: Spiret på Skarø Kirke er i dag øens højeste punkt, men efter et byrådsmøde den 17. september, vil kirkespiret med sine 15 meter over havet komme til at blegne.

Ledt efter alternativer

Svendborg Kommune har udpeget placeringen som strategisk rigtig for at sikre optimal internet- og mobildækning ikke alene på Skarø, men også i det øvrige øhav, på det vestlige Tåsinge, i Ballen, Lehnskov huse samt for færgetrafikken og lystsejlere.

Masten bliver rejst som led i en strategisk målsætning om at sikre 4G-mobildækning og mobil bredbåndsdækning (med en hastighed på 100/30 Mbit/s) til hele Danmark i 2020.

Det fremgår af kommunens fremstilling af sagen, at højden på 42 meter er et krav for at flere teleudbydere kan sætte udstyr op i masten og opnå maksimal dækning i hele området. Man har ledt efter alternative placeringer i eksisterende master og vindmøller både på øerne og fastlandet, men har ikke kunnet finde den rette placering eller højde for at dække det ønskede område.

Politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget sendte på et møde torsdag sagen videre til byrådet uden bemærkninger, men formanden for udvalget, Flemming Madsen (S), forstår godt skarøboernes bekymring.

- Jeg synes heller ikke, den er køn, og jeg kan sagtens forstå dem, der ikke vil have den. Jeg er heller ikke selv vild med sådan en mast, men vi er nødt til at se det i en større sammenhæng, og den mast skal jo ikke kun dække Skarø. Det her handler også om nogle nationale hensyn, og vi er forpligtede til at skabe nogle ordentlige net- og mobilforbindelser for alle beboere. Det er det, vi prøver at leve op til her, siger Flemming Madsen.