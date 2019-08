På vej med ny spidskandidat: Enig V-bestyrelse anbefaler Mette Kristensen

Bestyrelsen peger på Mette Kristensen efter en halvanden år lang proces, og formand for partiforeningen Ulla Larsen fortæller, at hun i den periode har holdt personlige møder med 11 mulige spidskandidatemner, inden en enig bestyrelse pegede på Mette Kristensen.

En enig bestyrelse i Venstres partiforening i Svendborg valgte på et bestyrelsesmøde tidligere på ugen at pege på Mette Kristensen som partiers spids- og borgmesterkandidat. Den endelige afgørelse træffes på et opstillingsmøde den 19. september, men indtil videre er der ikke andre kandidater, der har meldt sig på banen.

Mette Kristensen er 49 år, selvstændig og bosat i Gudme med mand og børn. Hun blev første gang valgt til byrådet i 2009. I forrige valgperiode var hun formand for Børn- og Ungeudvalget, og ved valget i 2017 var hun opstillet som nummer tre på Venstres liste. Her fik hun 504 personlige stemmer.

En enig Venstre-bestyrelse anbefaler Mette Kristensen (tv) som Venstres spids-og borgmesterkandidat ved valget om godt to år. Til højre formand for Venstre i Svendborg, Ulla Larsen. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Afsøge markedet

Efter den lange proces og rækken af mulige kandidatsamtaler mener Ulla Larsen, at Mette Kristensen er den bedste løsning. Hun afviser, at der er tale om nødløsning.

- Mette er den bedste løsning af alle de mennesker, vi har talt med. Hun er flittig og arbejdsom, og så er hun ikke mindst liberal. Det, er noget af det, vi har lagt meget stor vægt på, siger Ulla Larsen.

Der har længe været snak om, at Venstre har ønsket at bringe et helt nyt navn i spil udenfor byrådsgruppen. Er det rigtigt?

- Nej, ikke nødvendigvis. Vi har ønsket at afsøge markedet, men det er ikke det samme, som at det skulle være én udenfor gruppen, siger Ulla Larsen.

Mette Kristensen er i gang med sin tredje valgperiode i byrådet, og hun er kendt som en politiker, der lægger mange kræfter i en kamp for landsbyområderne udenfor Svendborg by - blandt andet Gudme-området, hvor hun selv bor. Ulla Larsen mener dog ikke, at det fokus diskvalificerer Mette Kristensen til at blive en god borgmester.

- Overhovedet ikke. Både vi og Mette er godt klar over de ting, du nævner, og hun kan blive en rigtig god borgmester for hele Svendborg Kommune. Når det er sagt, skal hun stadig arbejde for at binde by og land bedre sammen og skabe en bedre balance end den, vi oplever i dag, siger Ulla Larsen.