Thurø: I 2017 lyttede et politisk flertal til en proteststorm fra Thurø og sagde nej til planerne om at opføre en dagligvarebutik på hjørnet af Brovejen og Eriksholmsvej.

Men det betyder ikke, at byggeplanerne på den to hektar store hjørnegrund på Thurø er opgivet. For et år siden sagde politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget ja til at lave en lokalplan for området, og nu er planen på vej i høring.

Den gør det muligt at etablere et boligområde med op til 60 nye boliger, og det fremgår af planen, at der skal bygges en blanding af rækkehuse og etageboliger med mulighed for tilhørende fælleshuse og fælles faciliteter. Ejendommene må være op til to etager og have en byggehøjde på 8,5 meter.

Lokalplanforslaget er på dagsordenen på et møde i byrådet den 17. september, og hvis politikerne siger ja, indledes en høringsfase, som også kommer til at omfatte et borgermøde. Her kan politikerne formentlig vente nye protester.

Da Fyns Amts Avis skrev om planerne for et år siden, stod flere naboer frem og frygtede indkig i deres haver, og samtidig ærgrede de sig over udsigten til at miste et stort, grønt område med dyre- og fugleliv.

Området ejes af Hanne Franck Kjær, der er gift med erhvervsmanden Mads Kjær. Parret har bopæl tæt ved det planlagte boligområde.