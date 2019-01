På rov i Elgiganten for anden gang: Mand udvist for tyveri af dyr computer

En polsk mand blev fredag formiddag udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år, efter han torsdag eftermiddag havde forsøgt at stjæle en computer til en værdi på over 19.000 kroner fra Elgiganten i Svendborg. Det var ikke første gang, manden blev taget for tyveri.

Anklager Sabrina Holmegaard havde også forberedt bevisførelse i form af videoovervågning fra butikken, men da manden erkendte, vurderede dommeren, at det ikke var nødvendigt at se overvågningen igennem.

Manden forklarede gennem sin tolk, at han havde fjernet alarmen fra computeren og gemt den under jakken. Det blev dog opdaget, hvorfor politiet kunne anholde ham torsdag eftermiddag ved butikken.

Dommen blev afsagt som en straksdom under grundlovsforhøret fredag formiddag, fordi manden erkendte at have forsøgt at stjæle en Macbook Pro bærbar computer til en værdi af over 19.000 kroner fra Elgiganten på Mølmarksvej.

Anden udvisning på tre år

Under grundlovsforhøret kom det også frem, at manden er tidligere straffet i Danmark. Tilbage i december 2015 blev han anholdt i Elgiganten i Hjørring. Her var han og en anden blevet opdaget, da de forsøgte at stjæle en computer og et kameraobjektiv.

Senere samme måned blev han dømt ved retten i Hjørring, hvor han fik en bøde på 5000 kroner, udvisning og indrejseforbud i to år. Indrejseforbuddet var dermed udløbet, inden manden valgte at tage turen til Danmark igen i tirsdags.

Manden, der har kæreste og to børn i Polen, forklarede i retten, at han var kommet til Danmark for at søge arbejde.

Arbejde blev det dog ikke til for den 29-årige, der i stedet kan se frem til syv dages ubetinget fængsel efterfulgt af udvisning med indrejseforbud i seks år.

Manden modtog dommen, hvorefter han undskyldte for sin opførsel og bad om at blive sendt hjem hurtigst muligt.