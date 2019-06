På jysk valgturné: Ringgaard drømte om nyt valgmirakel

Svendborg: Den radikale Hanne Ringgaard Møller kan nu igen koncentrere alle kræfter om arbejdet i Svendborg Byråd, efter at hun har været på valgturné i Vestjylland.

Hun blev overtalt til at stille op på sin gamle hjemegn og endte med at få 561 personlige stemmer. Det gav ikke noget mandat til Folketinget, men det hjalp partiet til at give spidskandidaten Andreas Steenberg et sikkert kredsmandat.

- Det er jeg rigtig glad for. Det var det, der var vores mål, men når man stiller op, håber man selvfølgelig også på et mirakel. Det har jeg jo udrettet før, siger Hanne Ringgaard Møller og henviser til valget i 2013, hvor hun som debutant strøg udenom spidskandidaten Steen Tinning og ind i Svendborg Byråd med 420 personlige stemmer.

Hanne Ringgaard Møller stillede op i Ikast-Brandekredsen og har i de seneste tre uger boet tre dage om ugen hos familie og venner i Silkeborg, Holstebro og Ringkøbing for at kunne føre valgkamp i hele Vestjyllands Storkreds. Den største sejr har hun haft i familien.

- Jeg er ud af en stærk Venstrefamilie, og det er lykkes mig at få mine to brødre til at stemme radikalt. Det er aldrig sket før, fortæller Hanne Ringgaard Møller.

Kredsbestyrelsen i Ikast-Brande har allerede spurgt, om det sydfynske byrådsmedlem er klar til at genopstille, og det overvejer hun nu.