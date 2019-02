Borgerne i postnummer 5700 kan snart bestille deres dagligvarer hjemme fra sofaen og få leveret dem direkte til døren gennem Nemlig.com på under et døgn. Firmaet vil for et beløb mellem 19 og 29 kroner hjælpe kunderne med indkøbslisten. Det kræver dog, at man bestiller varer for mere end 400 kroner. Vi gik på gaden for at høre svendborggenserne, om de vil klare indkøbene på nettet, som Nemlig.com tilbyder fra uge 8.