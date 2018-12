Over hele landet: Flygtninge frygter hjemsendelse efter stramninger på udlændingeområdet

Regeringen har med støtte fra Dansk Folkeparti vedtaget finansloven for 2019, hvor man blandt andet er blevet enige om at gennemføre en række stramninger på udlændingeområdet. Intentionen er, at flere skal sendes tilbage til deres hjemland, så snart det er muligt. Hvordan påvirker det flygtninge og indvandrere?

- Folk bliver enormt bekymret, og det er det, vi mærker nu. Vi får rigtig mange henvendelser fra flygtninge, der spørger, hvad den her aftale egentligt betyder. Den bekymring, der siver ned igennem systemet nu, er meget alvorlig. Og det, som også er problemet, er, at når man siger, at nu er de her kun midlertidigt, så sætter man jo folk i en venteposition, som er meget usikker og meget svær at håndtere menneskeligt. Mange ting risikerer at gå i stå. Orker man at lære dansk, for man skal jo alligevel hjem? Orker man at tage et job, når man alligevel bliver sendt hjem? Orker man at få danske venner, hvis det alligevel ikke kan betale sig? siger hun og fastslår, at det risikerer at gå ud over integrationen.

Men hvad skal flygtninge og indvandrere i Danmark konkret vente sig, når udlændingestramningerne sættes i værk?

- Det er jo klart, at vi skal se det endelige lovforslag på det her område for at se præcis, hvordan det bliver udmøntet. Det jeg kan forholde mig til, er det, der står i finansloven. Og det tyder jo på, at alle nu får midlertidigt ophold, og at du kan sende folk hjem, når du vurderer, at nu er deres hjemland roligt igen. Men jeg kan sige, at lige præcis de hensigtserklæringer, der fremgår af aftalen, skaber frygt - også for dem, der er her permanent.

Men skal de reelt frygte at blive sendt hjem, tror du?

- Det håber jeg ikke. Men man kan jo i hvert fald sige, at de er begyndt at inddrage opholdstilladelserne til somalierne, så det skaber jo også stor usikkerhed, siger hun.

Ja, vi har jo lige set et eksempel fra Nyborg, hvor en familie er blevet pålagt at rejse hjem, fordi den danske stat vurderer, at Somalia er sikkert for dem at vende tilbage til, selvom FN siger, at det ikke er sikkert. Hvordan kan det hænge sammen?

- Danmark har jo ret til at lave sine egne vurderinger at rette sig efter. Men jeg mener ikke, at det er gavnligt for de pågældende mennesker, og jeg mener heller ikke, at det er gavnligt for det danske samfund.

Ved vi, om det er Danmarks egne vurderinger, der fremadrettet skal ligge til grund for hjemsendelser som følge af de udlændingestramninger, der er besluttet i finansloven?

- Det er det jo i dag, så det vil jeg også tro, at det er fremadrettet.

Betyder det i realiteten, at eksempelvis syrere godt kan blive sendt hjem inden for en overskuelig fremtid, hvis man vurderer, at der er specifikke områder i Syrien, der er tilstrækkeligt sikre at vende hjem til?

- Det vil man formodentlig godt kunne forestille sig ud fra det, som regeringen har lagt frem i aftalen. Men igen, det er vigtigt for mig at understrege, at jeg vil have lov at se de konkrete lovforslag, før jeg udtaler mig endeligt om det her.