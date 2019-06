Oure/Svendborg: Det kan være muligheden for at opleve dem, inden de for alvor slår igennem og bliver kendte. Chancen for det er i hvert fald til stede, når talentfulde elever fra Oure Efterskoles musiklinje giver afslutningskoncert på spillestedet Harders tirsdag 18. juni.

Flere af eleverne har allerede godt gang i musikkarrieren, heriblandt Max Matzen, som man vil kunne opleve på aftenen, og som har været med i Karrierekanonen på DR's P3.

- Et af vores mål med undervisningen her på efterskolens musiklinje er at få de ambitiøse og talentfulde elever skubbet tættere på en reel musikkarriere, og når vi har elever, der eksempelvis får pladekontrakt eller bliver 'ugens kanon på P3', mens de går her, bliver jeg naturligvis mega stolt, siger Carsten Lykke, forsanger i bandet Ibens og underviser på Oure Efterskoles musiklinje, i en pressemeddelelse.

Koncerten begynder 19.30 og varer 90 minutter. Der er gratis adgang. /heng