For snart fire årtier siden henvendte han sig sammen med vennen Poul Fredskilde til kreditforeninger i håb om at få lov til at bygge en skole på en mark ved Oure. Penge havde de ingen af, men ikke desto mindre lykkedes det at skabe det, der senere blev til Skolerne i Oure - Sport & Performing Art. Nu takker Ole Hjorth som den sidste af de to grundlæggere af.