Oure Højskole ansætter kendt musiker: Steffen Westmark står bag verdenshittet 'Silly Boy'

Oure Højskole har fået noget af en kendis med erfaring fra den pulserende musikindustri i folden af undervisere. Som forsanger i The Blue Van er Steffen Westmark manden bag verdenshittet Silly Boy.

Oure: Han kan spille og synge. Bedre end de fleste. Steffen Westmark er navnet. Vi kender ham fra orkestret Blue Van, der står bag verdenshittet Silly Boy.

Og nu får han sin daglige gang i Oure. Han er nemlig blevet ansat som underviser på Oure Højskole. Han skal være med til at åbne de unges øjne for musikkens verden, som det bliver formuleret i en pressemeddelelse.

Her fremgår det ligeledes, at Steffen Westmark er ovenud glad for tjansen.

- Jeg føler mig utrolig heldig, og jeg glæder mig helt vildt til at skulle dele ud af mit liv som autodidakt musiker med masser af erfaringer fra livet på landevejene og musikscenerne, siger han.

Steffen Westmark er netop flyttet til Svendborg, og derfor ringede han selv til skolen for at høre, om de kunne tænke sig at hyre ham.

- De manglede en underviser, og jeg blev på stedet tilbudt et job, selvom jeg ikke har nogen baggrund som musiklærer, siger Westmark.

Han har dog ikke har tænkt sig at lægge musikken på hylden.

- Jeg vil fortsat spille en masse musik, men jeg har også brug for den nære kontakt, så fremover putter jeg ikke kun mit liv ned i en sang, men også ind i samspillet med nogle elever, siger han.