Otte hurtige spørgsmål om året, der gik: Borgmesterens første slipsedag og et helt ærligt barn

Hvad har overrasket dig mest i borgmesterjobbet?

- Mængden af positive henvendelser. Jeg føler mig taget rigtig godt imod af borgerne. Jeg var helt klar over, at borgmesterrollen ville medføre en brandvarm mailboks og et hav af henvendelser fra mennesker med ønsker og klager og meget mere. Men jeg havde bestemt ikke forventet, at så mange borgere ville møde en borgmester med varme ord, tilkendegivelser, ja endda julekort. Det er jeg overrasket over og meget glad for.

Hvad har været det mest spændende ved jobbet?

- Hvordan vi som byråd fik løst den økonomiske situation, Svendborg Kommune befandt sig i. 2018 har været et historisk svært år.

Hvad har været det sværeste?

- Det har netop været udmøntningen af besparelserne for op imod 100 millioner kroner. Et er at blive enige om det ved budgetforhandlingerne, men noget helt andet er, når det skal omsættes til virkelighed efterfølgende. Jeg er fuldt bevidst om, at besparelserne betyder en forringet service for borgerne. Og desværre betyder det også, at nogle ansatte i kommunen har mistet deres job.

Hvilken oplevelse som borgmester har sat sig fast?

- Da en ung pige i Skovparken fortalte Dronningen om sit fritidsjob og betydningen af det for hende. Det fremgik med al tydelighed, at hun bestemt ikke var født med en guldske i munden. Og nu stod hun pludselig der og var et succesfuldt eksempel foran selveste majestæten. Det gjorde mig stolt over den sociale indsats, vores samfund kan levere. Og bestemt rørt på den unge piges vegne.

Hvordan var det at køre karet med dronningen?

- Det var helt særligt at opleve Svendborg Havn og midtby den dag. Heste, sol, glade mennesker og en stor kærlighed fra folket til landets dronning. Jeg husker det som en tur, hvor jeg glædede mig over Svendborgs skønhed og samtidig var ekstremt fokuseret på værtsrollen overfor majestæten. Alt skulle bare sidde lige i skabet, og mange mennesker havde lagt enorme kræfter i det royale besøg, og så havde jeg bare at gøre mit yderste.

Hvilken tale har været den sværeste at holde?

- Sankthans-talen i Christiansminde. Jeg skulle på scenen, efter det lokale rockikon havde givet den fuld gas. Jeg havde ikke en chance. En del af publikum ville hellere drikke dåseøl og høre rockmusik. De klappede høfligt af talen, men glædede sig helt sikkert mere over, at musikken igen kunne fylde luften på den smukke sommeraften.

I hvilke situationer drømmer du dig tilbage til jobbet som lærer

- Det gør jeg faktisk aldrig. Jeg trives i jobbet som borgmester. Men på min rundtur i løbet af året på samtlige skoler og daginstitutioner er jeg igen blevet bekræftet i, at børn er berigende at være sammen med. Børn er ærlige. Et barn sagde i starten af året til mig under et besøg: "Du er ikke gammel nok til at være borgmester, og du er heller ikke tyk nok - endnu".

Fortæl noget, vi ikke ved om dig.

- Jeg havde slips på for første gang i mit liv under dronningens besøg. Jeg har dog haft det på et par gange siden og vil naturligvis gøre det igen, når det hører sig til. Under besøget brugte jeg (tidligere borgmester, red.) Jørgen Henningsens slipsenål, som hans enke havde foræret mig.