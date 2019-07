Otte års fængsel for voldtægter: Dom blev skærpet trods fravær af direkte trusler

Retten i Svendborg dømte Michael Kamari for tre voldtægter og frifandt ham for tre. Landsretten fandt ham skyldig i alle seks voldtægter. Arkivfoto: Rasmus Henriksen

Byretten dømte Michael Kamari for tre voldtægter og frikendte ham for tre. Landsretten valgte at dømme ham for alle seks. Anklager Daniel Dokkedahl var tilfreds med den skærpede dom på otte år. Samtidig finder han sagen meget interessant i forhold til debatten om samtykke.

Svendborg: Som omtalt onsdag blev Michael Kamari i byretten i Svendborg dømt for tre voldtægter og frikendt for tre. Onsdag fandt landsretten ham skyldig i alle seks. Samtidig valgte de at skærpe dommen fra fem et halvt års fængsel til otte. Omstændighederne omkring de tre voldtægter, som byretten valgte at frikende ham for, og som landsretten efterfølgende fandt ham skyldig for, gør sagen og afgørelsen meget interessant, forklarer anklager i sagen Daniel Dokkedahl. - Sagen er højaktuel i de her tider, hvor vi i voldtægtssager snakker om, hvorvidt der er samtykke eller ej. Fordi i de tre af tilfældene er der ikke tale om voldtægt ved direkte vold eller verbale trusler. Her har der været tale om stiltiende trusler, eller som vi i fagsprog kalder den situationsliggende trussel. - Hvor byretten dømte i de tilfælde, hvor der havde været udtalte og direkte trusler, der dømte landsretten i alle seks tilfælde. Mit synspunkt har været, at han har været systematisk, og at det har virket som en bevidst strategi, måden han har nedbrudt pigerne på. Og selvom han ikke har haft brug for at fremsætte direkte trusler, må han have været klar over, at pigerne var i en situation, hvor det ikke var frivilligt. Og det synspunkt har landsretten fulgt, fortæller anklageren.

Hvor går grænsen? Retssagen imod Michael Kamari har strakt sig over mere end en uge og har stort set været taget helt om, forklarer Daniel Dokkedahl, der flere gange understreger, hvor interessant han finder afgørelsen. - Hvor går grænsen for, hvad man kan udsætte de her piger for. Og hvor meget skal de her piger tåle. Der er ingen tvivl om, at pigerne er kommet ud i en situation, hvor de har følt sig så presset og skræmt, at de har opgivet at gøre modstand. Og alligevel har landsretten fundet, at det var voldtægt med begrundelsen, at de var presset så langt ud i situationen og blevet så bange for personen, forklarer anklageren. Voldtægterne har fundet sted i blandt andet Stenstrup samt Amsterdam og Utrecht i Holland. I både by- og senere landsret blev Michael Kamari også dømt for vold, forsøg på vold, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse, besiddelse af stoffer, flugt fra Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart, hæleri og overtrædelse af færdselsloven. Selvom Daniel Dokkedahl gik efter forvaring, er han tilfreds med dommen. - Strafferammen for voldtægt er otte år, så det er i den høje ende og en ganske markant frihedsstraf. Målet var at få ham dømt for de forhold, han var dømt for i byretten, plus de forhold han blev frikendt for. Og det lykkedes, konstaterer anklageren.