Otte års fængsel: Landsret skærper dom i omfattende voldtægtssag

Østre Landsret skærper dom mod 37-årig mand for flere tilfælde af voldtægter i blandt andet Stenstrup fra fem et halvt til otte års fængsel.

Svendborg: En 37-årig mand fik ikke noget ud af at anke en dom for flere voldtægter begået i blandt andet Stenstrup, Amsterdam og Utrecht i Holland.

Tværtimod.

Landsretten skærpede dommen på fem et halvt års fængsel fra Svendborg Byret til otte års fængsel.

Anklageskriftet mod den 37-årige var skræmmende omfattende, og han blev i byretten ud over voldtægter også dømt for vold, forsøg på vold, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse, besiddelse af stoffer, flugt fra Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart, hæleri og overtrædelse af færdselsloven.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig og ankede byretsdommen på stedet, da den faldt i november i fjor.

I byretten blev han dømt for tre voldtægter, mens landsretten fandt det bevist, at han havde begået voldtægt af seks kvinder.

Under den første retssag forklarede han, at han var offer for en snedigt udført fælde fra hans ofres side.

- Jeg ved, at jeg er udstillet på hemmelige facebookgrupper, fordi jeg kender mange piger og tit tager dem med på ture. Jeg er sikker på, at de piger i Stenstrup lokkede mig til sex for bagefter at kunne anmelde mig for voldtægt. Jeg var på intet tidspunkt hverken voldelig eller truende, så hvorfor skulle de ellers melde mig, sagde han blandt andet.

Det var netop voldtægten af de to kvinder i Stenstrup, som i sensommeren i 2017 fik sagen til at rulle. De meldte ham til politiet, og det endte med et omfattende anklageskrift bestående af 26 forhold, begået i perioden fra august 2013 til januar 2018.

Det lød på fuldbyrdede voldtægter, en lang række voldtægtsforsøg og seksuelle overgreb og krænkelser begået under vold, tvang, trusler og lignende. Derudover indgik kidnapning, ulovlige filmoptagelser, tyveri, vilde bilkørsler og narkohandel i anklageskriftet.