Oskar Dinesen gik kritisk til Frederiksen på Grundlovsdag

Stemningen var i top og deltagelsen flot til demokratifestival i Ollerup på trods af, vi alle er blevet serveret politik i lange baner i løbet af den historisk lange valgkamp. Og til det sidste blev der gået kritisk til Lars Løkke Rasmussens (V) udfordrer, Mette Frederiksen (S). Det stod 7.-klasseseleven Oskar Dinesen for.

Ollerup: - Der er hun, råber en mandestemme i folkemængden, der har samlet sig på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i anledning af dette års demokratifestival. Det er Mette Frederiksen (S) - udfordreren til tjansen som statsminister - der er der. Lettere forsinket er hun, men hun er altså hovedtaler til arrangementet og klokken 15.48 bevæger hun sig smilende og hilsende gennem folkemængden ned mod scenen. Det er som om, at alle kan lide hende. Selv journalisterne, der interviewede hende efter Grundlovstalen, gik mere op i, hvordan hun havde det og hvordan hendes dag havde været, end hvilken regering hun kunne tænke sig at sammensætte, hvis vælgerne giver lov. Men der er vist også sådan en slags uskreven regel om, at på valgdagen - efter en lang valgkamp - er vi alle lidt mildere. Så dér på vej ned ad bakken mod scenen er Mette Frederiksen - med PET-agenter og den lokale S-kandidat Bjørn Brandenborg i hælene - da heller ikke klar over, at hun om kort tid vil løbe på en rødhåret knægt fra syvende klasse på Ollerup Friskole - Oskar Dinesen - med et kritisk spørgsmål i ærmet. Det spørgsmål vender vi tilbage til.

Klimakampen er vor tids fredsprojekt. Og den gode nyhed er, at vi allerede er godt i gang, og at vi i fællesskab også kan løse denne udfordring, ligesom vi i europæisk fællesskab løste den kolde krig. Margrethe Vestager, EU-kommissær

Margrethe Vestager fik stående applaus for sin grundlovstale og stillede beredvilligt op til selfies bagefter. Foto: Katrine Becher Damkjær

Hands up - Banke banke på, skråler Kalle fra Ramasjang på DR fra sin plads på scenen. Der er endnu to timer til Mette Frederiksen går på scenen. - Hvem der? skråler en stor børneflok entusiastisk. - Hans. - Hans hvem? - Hands up, baby hands up, synger Kalle og børnene bryder ud i latterkramper. Jo demokratifestivalen byder på noget for både høj og lav. Andægtigt lyttende var publikum til gengæld, da EU-kommissær Margrethe Vestager (R) gik på scenen og holdt sin Grundlovstale som dagens sidste, og stående applaus fik hun da også efterfølgende. - Da jeg var ung, var atomvåben og risikoen for en atomkrig vores største frygt, og vi kunne ikke forestille os, at det skulle kunne ende godt; at mennesker skulle begynde at tale sammen, sagde hun i talen og mindede om, at nedrustningen som bekendt efterfølgende blev en realitet som følge af dygtigt europæisk samarbejde. Jo, det umulige er muligt, og det skal vi huske på, forstod man på Vestager i en tid, hvor klima og miljø bekymrer mange. - Klimakampen er vor tids fredsprojekt. Og den gode nyhed er, at vi allerede er godt i gang, og at vi i fællesskab også kan løse denne udfordring, ligesom vi i europæisk fællesskab løste den kolde krig, sagde hun.

Kalle fra Ramasjang på DR var hidkaldt som underholdning til de mindste. Det klarede han i fin stil. Foto: Katrine Becher Damkjær

Sund skepsis På trods af, at vi onsdag rundede dag 30 i en historisk lang valgkamp, havde folk angiveligt ikke fået nok af politik endnu. I hvert fald var deltagelsen ligesom den plejer, hvis man spørger undertegnede journalist, der i denne sammenhæng måler i hele træskolængder, og en af arrangørerne bag demokratifestivalen vurderede da også, at besøgstallet nok landede op omkring de 3500. Familiefaren Asger Norrbom var afsted med hustru og fire børn og dannede fra sit tæppe i solen base for de fire unger i alderen fire til 10 år, der fløj ind og ud af den midlertidige rede. Nok af politik havde han ikke fået. Men en sund skepsis over for politikernes løfter var fortsat intakt. - Jeg stoler ikke mere på politikerne, end at jeg ved, at alt hvad de lover, skal jo realiseres gennem et forlig, før det bliver virkeligt.

Asger Norrbom var taget til demokratifestival i Ollerup sammen med sin hustru Jannie Norrbom og deres fire børn. De to børn på billedet er Saga og Sirius. Foto: Katrine Becher Damkjær

Velfærdsvalg Og så kom vi til Mette Frederiksens tale. - I dag afgør vi, hvilket land, vi gerne vil være, sagde hun med henvisning til, at Grundlovsdag som bekendt falder sammen med valget til Folketinget. - Vi vil være Danmark! udbrød en knægt i korte busker og t-shirt på forreste række og kiggede med bange anelser mod den talende kvinde som frygtede han, at hun med et trylleslag kunne gøre os tyske eller svenske. - I har sat dagsordenen ved dette valg. Forældre, børn og pædagoger har sat minimumsnormeringer på dagsordenen. Børn og unge har sat klimaet på dagsordenen, sagde hun anerkendende til sine medborgere og konkluderede: - Det blev et valg om velfærdssamfundet.

Mette Frederiksen på talerstolen til demokratifestival i Ollerup. Foto: Katrine Becher Damkjær

Modige Dinesen Og netop velfærd ville 7.-klasseseleven fra Ollerup Friskole, Oskar Dinesen, godt lige tale med Mette Frederiksen om, da hun under klapsalver bevægede sig ned fra scenen efter endt talestrøm. - Det er mit indtryk, at du vil skære i friskoler, er det rigtigt? spurgte han hende direkte. - Overhovedet ikke, men friskolerne skal ikke favoriseres over folkeskolerne, lød det korte svar fra Mette Frederiksen, der for et kort øjeblik ikke smilede, hvorpå hun bevægede sig videre til en selfie med en tilhænger. Helt tilfreds med svaret var den modige unge mand ikke. - Jeg synes, hun har sagt noget andet tidligere, så jeg er ikke helt tilfreds med det, hun siger. Men okay, hvis det er det hun mener, lød det fra Oskar Dinesen, der sundede sig med et par håndfulde popcorn.

Margrethe Vestager var sidste taler i rækken til demokratifestival i Ollerup. Foto: Katrine Becher Damkjær

Mellem 3000 og 3500 mennesker var mødt op til demokratifestivalen i Ollerup på Grundlovsdag. Foto: Katrine Becher Damkjær