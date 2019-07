Orgelfestival for 17. gang: Gratis koncerter med fem kunstnere fra fem lande

Hvem: Sct. Nicolai Kirke med tovholder Thore Bjørn Larsen

Hvad: Svendborg Internationale Orgelfestival 2019

Hvor: Sct. Nicolai Kirke

Hvornår: 31. juli og hver dag til og med 4. august.

Det er 17. gang, der er Orgerlfestival. Hvorfor har I valgt netop det instrument?

- Der findes mange gode orgler rundt omkring i de danske kirker og mange gode organister, og det vil vi gerne sætte fokus på. I 2016 fik vi moderniseret vores eget orgel med et computersystem, hvilket åbner op for mange spændende muligheder.

- Det er det største instrument, man har. Det fylder meget fysisk, men det fylder også meget, når det kommer til klang. Dens resonans udfylder hele kirkerummet, som jeg kalder byens bedste badeværelse, fordi der virkelig er noget efterklang. Man kan gå fra de meget svage toner til de mere voldsomme og pompøse.

Hvorfor har I valgt fem kunstnere fra fem forskellige lande?

- Jeg har forsøgt at blande kortene, så festivalen bliver så spændende og afvekslende som muligt. Udgangspunktet for udvælgelsen er, at programmet skal være så mangfoldigt som muligt.

Hvilken koncert glæder du dig mest til?

- Jeg glæder mig til dem alle sammen. Ved den første koncert kender jeg ikke ret meget til musikken. Det er fire hænder og fire fødder, hvilket i det her tilfælde er et ægtepar, der spiller sammen. Det er helt specielt. Der sidder man ret tæt på hinanden, så det er godt, de er gift.

- Festivalen byder både på ny musik og blød, romantisk musik fra 1800-tallet.

Hvordan klarer orgelmusik sig?

- Der er mange, der associerer orgelmusik med gammel musik. Og det er ikke rigtigt. Der er lige så meget forskelligt musik på orgel, som der er ved alle andre instrumenter. Der er jo også nutidige kunstnere, der skriver orgelmusik. Derfor vil vi med festivalen også gerne øge fokus og kendskab til genren. Det er et af formålene med den.

- Typisk, når man i en film vil indikere noget med en kirke, hører man orgelmusik og som regel et gammelt nummer. Det præger folks opfattelse. Nogle tænker på begravelser, når de hører det. Andre associerer det til bryllupper.

Kan alle deltage gratis?

- Alle er velkommen, og det er gratis. Det er et princip menighedsrådet har. Folk har betalt deres kirkeskat, og det er ligesom betalingen for billetten. Vi opkræver kun betaling ved særlige lejligheder som store koncerter, hvor vi ellers ikke ville have råd og mulighed for at holde dem.