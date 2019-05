Optog til krigergravene

Svendborg: Der er uden tvivl lagt an til et rørende syn torsdag 30. maj, når der er optog op gennem Svendborgs midtby og hen til krigergravene på Assistens Kirkegård.

Det er komiteen til bevarelse af krigergravene, der står bag det traditionsrige optog, som plejer at finde sted hvert år kristi himmelfartsdag for at hædre de faldne krigere, som ligger begravet på kirkegården.

I år begynder det foran Vor Frue Kirke på torvet klokken 14.50, og som ved tidligere lejligheder bevæger man sig ad Møllergade, Gerritsgade, Sankt Nicolai Gade og op til kirkegården, hvor der lægges kranse og blomster ved gravstederne.

Årets tale holdes af tidligere feltpræst Knud Erik Kristensen, der i dag er sognepræst i Kølstrup nær Kerteminde.

Alle er velkomne til at deltage på hele turen eller undervejs. /heng