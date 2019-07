Opråb fra udkanten: Nedskæringer giver 25 cm. højt græs på byens fællesområde

Beboere i Ollerup har fået nok af nedskæringer og dårlig kommunal service. Sidste år blev græsset på et stort fællesareal omkring Ollerup Sø klippet 16-20 gange om året, men nu får græsset lov til at stå, til det er 25 centimeter højt. - Vi betaler også skat, og det her er vores Christiansminde, lyder det fra grundejerforening.