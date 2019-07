Oplev kirkegården vakt til live: Landets første kvindelige journalist og læge var fra Svendborg

Onsdag aften var der generalprøve på teaterstykket "Livet der var engang - mod nye horisonter". En forestilling, der for syvende gang fortæller om afdøde, lokale personligheder i Svendborg. Spillerne melder klar til premieren torsdag, hvor der i år synes at være fokus på kvinderne på Sydfyn.

Svendborg: - Kvinder er kommet for at blive.

Sådan lyder en af de første sætninger, amatørskuespiller Lea Thalund fyrer af på scenen.

- Sofie Rosine Leopoldine Horten. 1848-1927. Landets første kvindelige journalist, siger Lea Thalund, mens hun stolt skribler på sin lille blok.

Onsdag aften var der generalprøve på forestillingen "Livet der var engang - mod nye horisonter". Et kulturhistorisk kirkespil, der kan opleves på Assistens Kirkegård i Svendborg fra torsdag 1. august til og med lørdag den 3. august. Generalprøven onsdag foregik på grund af regnen i kapellet, men hvis vejret tillader det, bliver de afdøde berømtheder vakt til live under åben himmel blandt gravene på kirkegården.

Kendte svendborgensere som Harald Thomsen, Casanova Sørensen og Røde Agnes, der var de gamle og svages forkæmper og den første fruentimmer i sognerådet i Egense er blandt andet med i forestillingen.

Ser man stykket, vil man opleve, hvordan flere Svendborg-kvinder var frontløbere.

- Nielsine Nielsen. 1850-1916. Første kvindelige læge. Yngste af flok på fem. Ligesom min far har jeg altid været en læsehest. En af de to første kvindelige studenter. I 1885 lægeeksamen med første karakterer, lyder et udpluk af en replik fra generalprøven.