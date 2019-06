Opfordring fra sognepræst før bålet tændes: Vi skal brænde for noget

Rantzausminde: Sognepræst Torben Poulsen fra Egense og Øster Skerninge Pastorat har en opfordring, før sankthans-bålene bliver tændt søndag aften: Vi skal huske at brænde for noget.

Sognepræsten skal holde båltalen på Strandgården ved Rantzausminde Havn, og han løfter lidt af sløret for, hvad han vil tale om:

- Da jeg nu engang er præst, kan jeg ikke dy mig for tage udgangspunkt i ham, der har givet navn til sankthans: Johannes Døberen. Han brændte for noget. Han brændte så voldsomt, at han blev straffet med halshugning. Men vi kan lære af Johannes Døberen, at vi skal brænde for noget og brænde igennem, siger Torben Poulsen.

Sognepræsten holder sin båltale klokken 20.30, og herefter er der fællessang, mens bålet tændes. Der tændes allerede klokken 18 op i en grill, og man er velkommen til at møde op med sin egen mad.

En række foreninger står bag arrangementet - blandt andet Stenbukken Grundejerforening, Svendborg Sunds Sejlklub, Havbadeforeningen og Rantzausminde Bådelaug. /gru