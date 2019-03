Open by night i Svendborg: Masser af konkurrencer på Lille Torv fredag

Svendborg: Sorter M&M's, få så mange T-shirts på så hurtigt som muligt og stabl terninger.

Der er masser af aktiviteter, når Shopping Svendborg, Svendborg Event og Svendborgs butikker holder længe åbent fredag. Butikkerne har åbent til klokken 21, lyder det i en pressemeddelelse, og samtidig vil der altså være ting og sager at lave på Lille Torv fra klokken 14.

Klokken 14-15.30 gælder det om at farvesortere M&M's med spisepinde. Klokken 16-17.30 skal man få så mange T-shirts på, man kan på et minut. 18-19.30 gælder det om at stable terninger. Og i den sidste halvanden time skal man være ferm med mange tennisbolde for at vinde konkurrencen.

Der er blandt andet gavekort og gavekurve på spil i disse og andre konkurrencer. /catj