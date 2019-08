Den betydningsfulde Bille-film

- Jeg glæder mig helt vildt til at se Bille Augusts film 55 Steps i Krøyers Have tirsdag aften (han er årets hædersgæst ved festivalen, red.). Vi har været ovre at besøge ham, og han har selv fremhævet filmen som meget betydningsfuld for ham. Der var lagt op til, at den skulle have et kæmpe gennembrud i USA, men så rullede Me Too-bølgen, og derfor skrinlagde man planerne om den helt store lancering.

- Men filmen har siden været med til at ændre lovgivningen i USA om medicinering af tvangsindlagte, og derfor synes han, det er en rigtig vigtig film. Bille August kommer selv og præsenterer filmen, som aldrig har været vist i Danmark før, og det ser jeg virkelig frem til.