Ondskab i børnehøjde: Giant Steps inviterer til søndagskoncert med De Onde

Svendborg: Er det ondt at binde dobbeltknuder på sin lillesøsters julegaver, eller er det ondt at slå prutter i toget? Det er spørgsmål, der bliver stillet, når Giant Steps byder på koncert i børnehøjde søndag den 24. marts. De Onde er en musikalsk familieforestilling med fire sortklædte og maskerede superhelte. Koncerten er for børn over fire år og går løs klokken 11. Inden da vil der blive serveret kage til formiddagens gæster. Billetter kan købes på www.billet.dk /HETJA