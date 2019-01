Omstridt slagter giver op: Konkurs på vej mod Richardts Kød

Svendborg: Slagterforretningen Richardts Kød på Mølmarksvej i Svendborg lukker.

Ejeren, Richardt Larsen, har ikke betalt decemberlønnen til den enlige slagtersvend i forretningen, og nu har Fødevareforbundet NNF indledt en konkurssag mod virksomheden for at sikre slagtersvendens løn.

Næstformand i NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, oplyser, at Richardt Larsen allerede midt i december fortalte svenden, at han ikke havde mulighed for at betale ham løn, og at fagforbundet på den baggrund indledte en konkurssag mod forretningen.

- Jeg holdt et møde med Richardt Larsen i hans forretning den 19. december, og her skrev han under på en insolvenserklæring og erkendte, at han ikke har mulighed for at betale løn. Den oplysning har vi indgivet til Lønmodtagernes Garantifond og sendt af sted til vores advokat, og der er på den baggrund indgivet et konkursdekret, fortæller Frank Knudsen.

Fødevareforbundet har sendt dekretet til advokat den 21. december, men sagen er endnu ikke berammet i skifteretten.