Omstridt lokalplan godkendt i udvalg - nu venter byrådet

Teknik- og Erhvervsudvalget har nikket til lokalplan, der skal bane vej for nye seniorboliger på Søkildevej i Svendborg. To udvalgsmedlemmer stemte imod, og planen skal endelig vedtages i byrådet.

Svendborg: Den blev godkendt, men ikke enstemmigt. En ny lokalplan, der skal gøre et byggeri af nye seniorboliger muligt på den gamle Rubberton-grund på Søkildevej i Svendborg, blev torsdag aften indstillet til byrådet.

Det var Teknik- og Erhvervsudvalget, som behandlede sagen, der blandt andet har fået naboer til byggeriet på barrikaderne. De mener, at byggehøjden på dele af grunden vil give nye beboere indkig i deres huse. Undervejs i processen er byggehøjden ændret fra op til 14 meter til 12 meter, men det ikke naboerne til at klappe i hænderne, og heller ikke i udvalget var der udelt begejstring.

Mens Socialdemokraternes fire medlemmer, Venstres to og Enhedlistens ene stemte for, sagde løsgænger Jens Munk og Palle Fischer (K) nej. De vil i stedet have taget bygninger ud af projektet og have området til at blive "udlagt til en grøn oase i byen", som det hedder i en mindretalsudtalelse.

Det er Domea, som står bag boligprojektet, og sagen skal endeligt behandles på byrådet den 18. december. /catj