Omsætningen halter: Købmanden i Gudme kalder til møde

En opfordring til at bakke op, en forklaring på fænomenet "indekstal" og nogle nyheder er på dagsordenen, når den genåbnede Min Købmand i Gudme holder stormøde på torsdag den 21. februar.

Gudme: Et "kom nu lige", et "sådan hænger det sammen" og et "nu skal I bare høre" er, hvad der er på dagsordenen, når Min Købmand i Gudme holder informationsmøde på torsdag den 21. februar. Det oplyser Flemming Pedersen, der sidder i kontrolgruppen i selskabet bag forretningen. Forhistorien er helt kort den, at butikken gik konkurs 1. juni 2018, og at kræfter i byen efterfølgende gik i gang med at skaffe penge til at få den åbnet igen. Den 5. oktober kunne forretningen slå dørene op igen, efter at det var lykkedes at skrabe på den gode side af 900.000 kroner sammen, og med så stor en opbakning kunne man tro, at forretningen ville være flyvende. Men det er den ikke. - Grossisten Dagrofa har fortalt os, at vi skal ligge i indeks 92-93 stykker, for at forretningen giver overskud. Men i år har vi desværre kun ligget i indeks 90, siger Flemming Pedersen.

Forretningen Selskabet bag Min Købmand i Gudme blev taget under konkursbehandling 1. juni 2018.Fragtmanden Jan Finn Jensen satte sig umiddelbart efter for via borgerlån at skaffe mellem 1 og 1,2 millioner kroner, så forretningen kunne åbne igen.



Det mislykkedes, og han trak sig.



Efterfølgende blev der nedsat en borgergruppe, som arbejdede videre på at få genåbnet butikken.



Undervejs erklærede de to tidligere ansatte, Karin Hansen og Charlotte Høyer Jensen, sig villige til at være købmænd.



På et borgermøde 30. august blev det meddelt, at forretningen ville åbne igen.



Via borgerlån, sponsorater og anpartssalg er det lykkedes at samle godt og vel 900.000 kroner ind.



I alt har omkring 230 borgere investeret i projektet.



Omkring 180 har købt anparter, mens de resterende enten har ydet lån eller tegnet sponsorater.



Forretningen genåbnede fredag den 5. oktober 2018.

Penge slipper op Indekstal er udtryk for, hvordan forretningen klarer sig i forhold til året før. Er tallet 100 over en given periode, har butikken nået præcis den samme omsætning som i samme periode året før, og det halter det altså med. Der er dog et ord, Flemming Pedersen nægter at hæfte på. - Vi kan ikke sige, at der er krise, for vi har stadig penge på bogen. Men når vi ikke kan holde de indekstal, vi skal, slipper pengene jo op på et tidspunkt, og derfor vil vi prøve at få folk til at bakke op, siger han. Dermed er det ikke slut med at tale om indekstal. Ifølge Flemming Pedersen synes der bedømt på diverse indlæg på Facebook at være et stort behov i Gudme og omegn at få forklaret fænomenet. - Folk kan ikke forstå, hvad det er, og der er også mange, der har svært ved at forstå, hvorfor vi bruger den tidligere købmands tal som udgangspunkt, når vi regner indekstallene ud, siger Flemming Pedersen, der ydermere fortæller, at det sådan set er helt nødvendigt, da den tidligere forretnings omsætning er det eneste, der er at måle sig på. Hvilket folkene bag forretningen ikke har forsømt at forklare. - Vi har skrevet det på Facebook flere gange, men der er stadig folk, der ikke forstår det. Så på mødet kommer der to mand fra vores grossist, Dagrofa, og forklarer det, siger Flemming Pedersen, som håber, at det vil lykkes at sætte tingene på plads én gang for alle.

Nye tiltag Og endelig skal mødet handle om, at nogle tiltag er på vej. - Vi er nødt til at prøve noget nyt, for vi kan ikke bare vente på, at kunderne kommer, siger Flemming Pedersen, som oplyser, at der skal rykkes rundt på nogle frysere og kølemontrer, men at der er mere i det. - Når indekstallene er, som de er, må det skyldes, at vi har mistet nogle kunder, mens forretningen var lukket. Dem skal vi have tilbage, og derfor kommer vi med nogle tiltag, som ikke skal i avisen nu. Vi offentliggør dem først på mødet, siger han. Det er det tidligere kommunekontor i Kirkegade, der danner ramme om informationsmødet, som starter klokken 18.30. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig og kan ske i butikken, på dens Facebook-side eller på mailadressen info@mkgudme.dk.