Ollerup Efterskole-kor giver gratis koncert

Ollerup: De er blandt andet kendt for deres udgave af Queens "Bohemian Rhapsody", der blev et viralt hit for få år siden. Nu giver det store elevkor på Ollerup Efterskole koncert i efterskolens koncertsal.

Det sker torsdag den 28. marts klokken 19.30.

Rytmisk korleder Kenneth Seholt afslører, at koret i år blandt andet har givet sig i kast med hittet "Lovely Day" af Bill Withers og den lidt yngre kunster Bruno Mars' "Runaway Baby".

- Udover koret vil man også få et par numre fra skolens vellydende big band og skolens klassiske orkester, fortæller forstander Mette Schultz i en pressemeddelelse.

Koncerten er gratis og foregår i Ollerup Efterskoles sal "Koncerten". Dørene åbner en time før, og der kan købes kaffe, vin, vand og kage. /limai