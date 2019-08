Olieforurening i Svendborg Havn

Svendborg: Beredskabet i Svendborg var ikke bare en, men to gange tirsdag en tur på Svendborg Havn, fordi der blev meldt om olieforurening.

Og indsatsleder Kenneth Hørdum kunne konstatere, at den var god nok.

- Der er et område på størrelse med seks-otte fodboldbaner, som er dækket af et tyndt lag film, og det lugter forfærdeligt, siger han.

Han understreger dog, at der ingen umiddelbar grund er til panik.

- Vi har været rundt for at undersøge, om det løber ud et eller andet sted, og det gør det ikke. Så der er formentlig en, der har tabt det i vandet, og så ligger det og flytter sig frem og tilbage med strømmen, siger indsatslederen, der også fortæller, at der ikke umiddelbart er en masse at gøre ved det.

- Vi har ikke redskaber, der kan samle oliefilm op. Vi kunne tilsætte kemi, som fjerner olien, men så lægger kemikalierne sig bare på bunden. Så det klogeste er at vente på, at solen kommer frem og får oliefilmen til at fordampe, siger Kenneth Hørdum tirsdag ved 21-tiden.

Han oplyser desuden, at blot en enkelt liter dieselolie kan dække et 400 kvadratmeter stort område med film, og at olieudslippet i havnen derfor næppe hører til de enorme.

Første melding om olieforureningen kom klokken 16.06, mens nummer to indløb klokken 20.35, og Kenneth Hørdum har en opfordring:

- Vi er opmærksomme på det og arbejder på sagen, så folk behøver ikke ringe 112, medmindre de ser olieklatter eller -klumper, siger han.