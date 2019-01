Officiel åbning af nyt Borgerservice på biblioteket

Svendborg: Den 13. december sidste år flyttede Borgerservice fra rådhuset og ind på Svendborg Bibliotek, og torsdag den 24. januar markeres det med en officiel åbning. Det sker mellem klokken 9 og 10.

Den politisk ansvarlige for Borgerservice, Pia Dam (S), mener, at flytningen er lykkedes. Det siger hun i en pressemeddelelse fra Svendborg Kommune.

- Alle ved, det er sparetid i Svendborg Kommune. Derfor er jeg rigtig glad for, at det er lykkedes at skabe nye gode rammer for Borgerservice, hvor kommunens ansigt udadtil kan blive i centrum af byen, i et hus der i forvejen tager imod mange af byens borgere hver dag, siger Pia Dam, der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Også formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Erik Hornemann (V) uddeler roser i pressemeddelelsen.

- Der er fundet rigtig gode løsninger på sammenflytningen af biblioteket og Borgerservice. Og borgere, der henvender sig til Borgerservice, vil også møde biblioteket. Det bliver spændende at se, om flere så tager imod bibliotekets mange kulturtilbud, siger han. /gru