Øvelse blev alvor: Hjemmeværnsfolk på eftersøgningsopgave mellem Fyn og Langeland

Svendborg: Det blev pludselig alvor, da 22 elever fra Marinedæksgastkurset ved Nyborg var på øvelse torsdag.

Det oplyser Ninna Falck, der er kommunikations- og rekrutteringsrådgiver ved Marinehjemmeværnet.

Om aftenen var marinehjemmeværnsfartøjet Lyø med syv elever om bord på vej ind i Svendborg Havn, da det lød på Lyngby Radio, at nogen havde observeret noget, der lignede en nødraket, mellem Thurø og Langeland.

Det er ikke at spøge med, så Lyø vendte om, og frygten var, at en lille jolle var i problemer - eller at nogen måske ligefrem var faldet over bord.

Marinehjemmeværnsfartøjerne Gemini og Speditøren med i alt 15 elever kom til, og så blev området mellem Fyn og Langeland undersøgt på kryds og tværs.

Der blev dog ikke fundet andet end en hel masse fugle, og klokken 23 blev aktionen afblæst.

Men spildt var den ikke.

- Eleverne har oplevet, hvordan man det ene øjeblik er på vej i havn og det næste øjeblik er på vej ud til en eftersøgning, siger Lyø-skipper Jesper Berg ifølge Marinehjemmeværnets hjemmeside.