Øl og høretelefoner: To butikstyverier tirsdag

Svendborg: En 23-årige mand fra Odense var en tur i Svendborg tirsdag aften, og den unge herre var formentlig blevet en smule tørstig. Han gik nemlig direkte hen i køleren i kiosken, der ligger i banegårdsbygningen, og tog en sixpack med Odense Classic-øl. Ifølge politiets døgnrapport gik den 23-årige mand derefter ud af butikken og forlod banegården - nu seks bajere rigere.

Også en butik på Mølmarksvej i Svendborg havde tyveri tirsdag over middag. En 14-årig dreng fra Svendborg sneg et par høretelefoner fra Elgiganten ned i lommen og gik ud af butikken uden at betale. Elgigantens butiksdetektiv opdagede tyveriet og fulgte efter drengen, og fik stoppet ham udenfor forretningen. /limai