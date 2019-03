Øko Cafeteriet til salg: - Jeg har brug for at trække vejret

- Det er jo helt unikt, at det er 100 procent økologisk, og man kan komme uanset, om man er veganer, vegetar eller hvem man er, og det håber vi da, at nogen vil fortsætte med.

- Der har været kæmpe opbakning i Svendborg, og de her måneder om vinteren bliver folk ved med at spørge, hvornår vi åbner igen, og hvor de så skal spise, fordi de simpelthen ikke kan undvære os.

Sally Lundgren fortæller, at beslutningen skyldes personlige årsager, som hun ikke ønsker at uddybe, og altså ikke har noget med cafeteriet at gøre.

- Det har jo passet med, at vi havde vinterlukket i en måned. Da januar så var ovre, kunne jeg bare mærke, at jeg lige skulle tage en måned mere, hvor jeg mærkede efter, hvad der skulle ske.

- Jeg har været rigtig længe om at komme med den her udmelding og har nok skiftet mening 30 gange, fordi jeg simpelthen ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre, fortæller Sally Lundgren, der har haft salget af caféen i overvejelserne siden midten af januar.

Skal trække vejret

Øko Cafeteriet åbnede i maj 2017 på toppen af havnetrappen og er blandt andet blevet anmeldt til at være den anden bedste restaurant i Svendborg og nomineret til Best of Svendborgs bedste spisested. Derfor mener Sally Lundgren også, at spisestedet er lige til at overtage for de kommende ejere.

- Med hele udviklingen med Havnetrappen og den nye store parkeringsplads, der er åbnet lige på den anden side, så ligger den lige til højrebenet. Det vælter jo op med turister om sommeren fra havnen og bådene, fortæller hun.

Hvad Sally Lundgren ellers skal få tiden til at gå med, er endnu ikke fastlagt.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil. Nu vil jeg starte med at invitere otte mennesker til middag derhjemme, i stedet for at skulle lave mad til 80 - 100 personer. Jeg har haft alt for meget om ørene, så nu skal jeg lige trække vejret.

Før Øko Cafeteriet drev Sally Lundgren Kok & Rul, og hun fortæller, at det er første gang i mange år, at hun tager sig en pause.

- Jeg gik lige fra det ene til det andet, og jeg har faktisk ikke været stoppet op på noget tidspunkt, så det passer meget godt med at tage en pause nu, fortæller hun.

- Måske bliver det noget med en konsulentvirksomhed, for jeg har jo stor erfaring med specialkost. Jeg er helt sikkert ikke færdig med at lave mad, det er jo det, jeg er bedst til, men jeg skal bare ikke stå med det store ansvar.

Øko Cafeteriet kan overtages med inventar, hjemmeside, take away portal og godkendelser til blandt andet udeservering og gas. Den månedlige husleje ligger på 13.700.