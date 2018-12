Nyvalgt bestyrelse: Gudbjergs beboerforening vil vise sig frem

- Vi skal have skabt synlighed om, hvad den her beboerforening egentlig er til for. Det tror jeg, der er mange, som er i tvivl om, for vi har jo både idrætsforening og brugs, der er gode til at lave arrangementer, siger Katrine Tangaa Andresen.

Nye tider efter skoleredningen

Torsdagens generalforsamling blev holdt på baggrund af, at der ved den ordinære generalforsamling i oktober ikke var nok fremmødte til at tage del i bestyrelsesarbejdet. Men på torsdagens forsamling var 24 mødt op, og det siger ifølge Katrine Tangaa Andresen en del om sammenholdet i området, efter de seneste ugers skoledebat, hvor skolen i Gudbjerg var lukningstruet, men til sidst mundede ud i, at skoleafdelingen bliver bevaret for elever i 0.-3. klasse.

- Det er i sådan nogle sager, at folk får øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi rykker tættere sammen for at sikre, vi bliver hørt, siger hun og tilføjer, at det især skinnede igennem på en aften i november.

- Til det fakkeltog, vi holdt i forbindelse med debatten om skolen, kunne folk helt tydeligt se, hvad vi kunne gøre i fællesskab. Og det tager vi fat på nu, siger Katrine Tangaa Andresen.