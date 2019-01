Nytårskoncert på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Ollerup: Svendborg Musikskole byder, i samarbejde med Svendborg kommunes Kultur og fritidsudvalg, velkommen til den traditionsrige nytårskoncert, som for 20. gang afholdes i OD Hallen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Det finder sted søndag 20. januar klokken 15.

På programmet er der en vifte af forskellig musik, fra Strauss til Sting over Beethoven og Carl Nielsen.

Traditionen tro medvirker Ollerup Efterskoles fælleskor i koncerten, hvor de synger tre numre sammen med orkesteret under ledelse af Britta Kold og Kenneth Seholt.

Og igen i år vil man kunne opleve dygtige dansere fra gymnastikhøjskolen, der svinger sig i Wienervals.

I pausen vil der være mulighed for at købe forfriskninger i form af kransekage og bobler.

Billetsalget starter på dagen klokken 13.45, og det koster 80 kroner for voksne og 30 kroner for børn under 15 år.