Nytårskoncert med sydfynsk ungdomskor

Svendborg: Der bliver korsatser fra både det rytmiske og klassiske repertoire, når det nye sydfynske ungdomskor Snuk giver nytårskoncert i Guldsalen i Borgerforeningen i Svendborg lørdag den 19. januar.

Koret, der består af knap 50 unge mellem 16 og 23 år, vil blandt andet synge værker af Anton Bruckner, Carl Nielsen, Eric Whitacre og Ola Gjeilo, mens den rytmiske del består af sange af Peter Gabriel, U2, Zap Mama og Real Group.

Koret ledes af de to erfarne korledere Ulrich Klostergaard og Povl Chr. Balslev. Førstnævnte er også korleder og organist i Vejstrup Valgmenighed og tidligere underviser på Ollerup Efterskole, hvor han blandt andet er kendt for at have ledet en meget populær korudgave af Queen-hittet Bohemian Rhapsody, der gik viralt på de sociale medier. Povl Chr. Balslev er blandt meget andet organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue kirke i Svendborg og også leder af Vor Frues kantori.

Billetter til nytårskoncerten koster 120 kroner og kan købes ved indgangen eller bestilles på korets hjemmeside, www.snuk.dk. /gru