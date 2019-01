- Vi har valgt at advare og samtidig gøre opmærksom på, at fnat ikke er farligt, men smitsomt. Derfor opfordrer vi til, at man går til sin egen læge, hvis man har mistanke om at man er smittet, siger Agnete Fog.

Gymnasiet fik onsdag kendskab til et udbrud hos en elev og valgte på den baggrund at informere alle gymnasiets elever på skolens intranet. Det oplyser uddannelsesleder Agnete Fog.

Fnat er en infektion, som er forårsaget af fnatmider. Symptomerne kan være kløe, som skyldes kroppens reaktion på mider, mideæg og midernes afføring. Dertil skal lægges udslæt i form af små, røde knopper på arme og krop. Bliver man ikke behandlet, er der risiko for, at man udvikler eksem og anden kronisk hudsygdom. Midler til behandling fås i håndkøb. Hele husstanden skal behandles samtidig to gange med en uges mellemrum. Desuden skal sengetøj og tøj vaskes ved mindst 60 grader. Man bør søge læge, hvis man har mistanke om, at man har fnat.

Tilfældet på Svendborg Handelsgymnasium kommer oven på et efterår, hvor den kløende infektion har været i voldsom vækst flere steder i landet. I december havde Svendborg Kommune kendskab til udbrud i tre daginstitutioner, på tre skoler samt nogle efterskoler. Her valgte Vejstrup Efterskole at sende samtlige elever hjem på en forlænget weekend i et forsøg på at komme de små mider til livs.

Smittekæder brudt

Charlotte Leth, der er hygiejnesundhedsplejerske i Svendborg Kommune, har ikke kendskab til det nye udbrud på Svendborg Handelsgymnasium. Hun oplyser, at der ikke er andre fnattilfælde i Svendborg i øjeblikket, og det kæder hun sammen med juleferien.

- Der er god sandsynlighed for, at der kommer en pause i tingene i forbindelse med en ferie, hvor man får brudt de smittekæder og ringe, der kører rundt og rundt, forklarer Charlotte Leth.

Hun roser Svendborg Handelsgymnasium for at informere med det samme.

- Jeg tror, skoler og institutioner har forstået, at det er vigtigt at komme ud med de her oplysninger med det samme for at kunne stoppe smitten. Samtidig er forældrene blevet mere opmærksomme på, at det betyder noget, at de melder ind, hvis deres søn eller datter har fået det. Det betyder, at det bliver muligt at stoppe smittekæderne, siger hun.

Charlotte Leth mener ikke, der er noget usædvanligt i, at det er et gymnasium, der nu har fået et tilfælde af fnat.

- Eleven, der er smittet, kan jo have søskende på en efterskole eller en mor, der arbejder i en daginstitution. Alle kan få fnat, men smitterisikoen er større de steder, hvor man har tæt kontakt som for eksempel en efterskole, siger hygiejnesundhedsplejersken.